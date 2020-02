Para ‘De Primera Mano’ la conductora habló sobre la polémica con el integrante de Ventaneando y señaló que no le gustaría verlo ni en antros gay.

A un año de que su amigo Daniel Bisogno la acusará de “traicionera” -por supuestamente vender varias exclusivas de su vida a la revista TV Notas- Raquel Bigorra habló sobre la polémica.

La conductora fue invitada al programa ‘De Primera Mano’ donde fue cuestionada por el escándalo de junio del 2019 en el que estuvo involucrada con el conductor de Ventaneando y otros artistas más, en la entrevista reveló que su ex compañero tiene un problema de identidad, además se refirió a su sexualidad al señalar que visita constantemente antros gay.

A pesar de que Bigorra señaló que le dolió muchísimo por que no entendía lo que pasaba, ahora con el tiempo entiende que sólo es una de los artistas que también han pasado por lo mismo.

“Lloré muchísimo y estuve muy triste. Me gusta ponerme del otro lado de la persona, pero no es la primera vez que hacen esto contra alguien. Ahora me tocó a mí” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra detalló que pensó que por ser amiga no le iba a tocar vivir una situación así, aunque entendió que es su manera de vivir, además detalló que Daniel Bisogno tiene un problema de identidad.

“Soy amiga: no pensé que me iba a tocar. Entendí que es su forma de vivir. ¿Si la otra persona está lidiando con un problema de identidad cómo me voy a poner a pensar que me va a cuidar o me va a querer?” Raquel Bigorra

En entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante , la cubana puntualizó que nunca ha tenido un contrato con ningún medio, aunque sí confirmó que estos han sido muy importante para su carrera ya que es una forma de estar más cerca del público, por lo que los invita en ocasiones especiales.

“De ninguna manera tengo un contrato. Pero no puedes salir todos los días a aclarar. Después de llorar, entendí que esa exposición también tienes que disfrutarlo” Raquel Bigorra

Bigorra reveló que aún sigue siendo vecina de Daniel Bisoño, aunque detalló que no se lo ha encontrado ni le gustaría volverlo a ver ni en antros gay.

“No nos encontramos. No me gustaría encontrármelo nunca más. Ahora la comunidad gay me va a coronar en un antro padrísimo y me habían dicho que para realizar un tour y yo dije ‘no, no muchos, voy a ir a uno voy avisar cuál porque no me lo quiero encontrar tampoco’” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra detalló que aunque ella sufrió mucho por la situación, la más afectada fue su hija quien mantenía una buena relación con Michaela, hija de Bisogno. Por lo que tuvo que mentirle para que no sufriera la separación.

“Fue una cosa muy difícil y para mi hija pues obviamente porque estaban muy unidas pero pues nada a los niños hay que darles un poco la vuelta para que no les duela y no lo sufran pero seguimos adelante” Raquel Bigorra

Durante la entrevista en 'De Primera Mano', la también cantante señaló que varios de los artistas que salieron hablar mal en contra de ella ya le pidieron disculpas, aunque no quiso revelar nombres.

Por último la conductora aclaró que a pesar que con el tiempo entendió las acciones de Daniel Bisogno, puntualizó que es una persona que no la quiere tener en su vida, comparando su amistad con una relación tóxica .