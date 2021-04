Rafael Amaya revela que podría regresar a ‘El señor de los cielos’

Tras rumores de recaída, Rafael Amaya reapareció y habló sobre su posible participación en la nueva temporada de ‘El señor de los cielos’.

Hace unas semanas se difundió un video en donde supuestamente Rafael Amaya tenía delirios de persecución. De inmediato surgieron rumores de que el famoso había recaído en las adicciones.

Tras la polémica generada el actor reapareció en las redes sociales, donde habló sobre su proceso de recuperación y reveló que podría regresar a la nueva temporada de la serie ‘El señor de los cielos’.

Rafael Amaya: “Son puros chismes…puro mitote, no crean nada”

Rafael Amaya apareció en una transmisión en vivo que realizó Roberto Tapia , con quien hará el tour ‘Los Compadres’. En el video habló sobre su estado de salud y le agradeció al cantante por su apoyo.

“La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento” Rafael Amaya

Sobre la polémica en la que se vio envuelto, el actor destacó que son mentiras y que se encuentra muy bien.

“Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios” Rafael Amaya

Rafael Amaya destacó que ya se mantendrá más activo para tener un mejor contacto sus seguidores.

“Aquí estoy al cien, mejor que nunca, muy feliz, muy contento…gracias de corazón y ya no me voy a perder tanto” Rafael Amaya

El actor de 44 años señaló que aunque no ha sido un proceso fácil, le ha dejado muchas enseñanzas.

“Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí y de eso se trata la vida, de aprender, y voy a seguir aprendiendo” Rafael Amaya

Rafael Amaya confesó que tocó fondo, pero que ahora se concentra en su recuperación viviendo un día a la vez.

“He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol… me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento” Rafael Amaya

Rafael Amaya revela que podría regresar a ‘El señor de los cielos’

Durante su video Rafael Amaya sorprendió a sus seguidores al revelar que ya se encuentra en conversaciones para regresar a la nueva temporada de ‘El señor de los cielos’.

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la ‘Gira de los compadres’. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa” Rafael Amaya

El actor se despidió de sus seguidores asegurando que sigue en su proceso de recuperación lejos de las adicciones.