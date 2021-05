Rafael Amaya narra cómo ha sido su proceso de recuperación

El actor Rafael Amaya agradece que sus seres queridos lo estén apoyando desde que decidió dejar las adicciones.

El actor Rafael Amaya se encuentra sumamente contento por su regreso frente a cámaras pero sobre todo por no dejarse vencer por sus adicciones.

Sin pudor, 'El señor de los cielos' habla de lo difícil que ha sido su proceso de recuperación el cual aún enfrenta con el apoyo de sus seres queridos.

Así como confiesa, frente a micrófonos de Suelta la Sopa, que todo se ha arreglado en su vida "que era un desmadre" desde que dejó los excesos:

“Todos me apoyaron en cuanto acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a tomar ayuda, todo empezó a fluir con todo lo que se arregló en mi vida porque andaba echando mucho desmadre" Rafael Amaya. Actor

Madre de Rafael Amaya le dio un gran consejo para enfrentar su lucha contra las adicciones

Por otro lado, Rafael Amaya, quien acompaña al cantante Roberto Tapia en su gira, confiesa cuál fue el consejo que le dio su madre para esta batalla.

"Cuando entré a la clínica, mi mamá me mandó una carta diciéndome que las pruebas difíciles se las mandan a personas fuertes y que yo soy fuerte una persona muy fuerte" Rafael Amaya. Actor

Asegurando que le daba un poco de pena pero también mucho sentimiento hablar de su batalla, acepta que hoy vive las consecuencias de sus acciones.

"Todos somos seres humanos y cometemos errores. Son consecuencias de excesos", dijo para los micrófonos de Telemundo, así como aseguró estar comprometido con la vida.

Finalmente dijo estar tomando sus precauciones para no recaer puesto que hoy tiene muy presente su pasado y presente por lo que no desea cometer los mismos errores.