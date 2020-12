El actor reveló que se encontraba cegado por la drogadicción por lo que se tuvo que internar en una de las clínicas de Julio César Chávez.

Rafael Amaya Núñez alcanzó la fama internacional gracias a su personaje de Aurelio Casillas en la serie ‘ El señor de los cielos ’. Tras su éxito el actor se refugió en el mundo de las drogas y el alcohol.

Tras pasar meses desaparecido, hace unos días el famoso reapareció a lado del boxeador Julio César Chávez y se confirmó que el histrión se encontraba en una clínica de rehabilitación para superar sus adicciones.

En entrevista para la revista People en español, Rafael Amaya confesó que poco a poco fue cayendo en el mundo de las drogas y se fue alejando de sus seres queridos.

“Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también” Rafael Amaya

El actor que dejó de aparecer en el ojo público desde el 2018, detalló que empezó en el mundo de las drogas ya que era una manera de cumplir con las expectativas que se tenían de él.

“Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción. Siento que renací. Tengo fe, amor, esperanza, planes” Rafael Amaya

¿Cómo Rafael Anaya llegó a la clínica de rehabilitación?

Rafael Amaya señaló que pudo salir adelante gracias al cantante Roberto Tapia, quien se reunió con su mánager Karem Guedimin y su hermana Fátima y juntos idearon la manera de ayudarlo.

De esta manera lo internaron en la clínica de rehabilitación 'Baja del Sol' de Julio César Chávez. Revelan que al llegar a ese lugar aún se encontraba psicótico y creyéndose el Señor de los Cielos, pero en unos meses logró recuperarse.

El actor dejó en claro que el mundo de las drogas es muy difícil y en un momento perdió todo compromiso con la vida.

"No quería ningún tipo de compromiso ni conmigo ni con ninguna pareja ni con trabajo ni con nada. Las drogas son la muerte" Rafael Amaya

En su entrevista, Rafael Amaya confesó que a cuatro meses de haberse internado ya se encuentra mejor y ahora quiere utilizar su fama para poder enviar un mensaje positivo y poder ayudar a las personas que se encuentran inmersos en el mundo de las drogas y el alcohol.

"Sentía que había perdido todo, incluso sentía que mi vida no valía, que había sido un error haber sido actor, que la fama no me ayudaba en nada. Ahora ya veo que la fama y el acercamiento que puedo tener con la gente es algo positivo" Rafael Amaya

El famoso señaló que ya se encuentra listo para regresar al mundo de la televisión porque no tiene nada que ocultar.