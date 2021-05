Angélica Vale no protagonizaría serie biográfica sobre su mamá Angélica María

Angélica Vale busca la manera de que su mamá Angélica María tenga su propia serie biográfica, sin embargo, dejó bien claro que no le gustaría protagonizar el proyecto.

“A mi si me gustaría que se hiciera una serie de mi mamá, pero sabes qué a mí no me gustaría hacerla a ella, te haría el feo mamita perdón, pero es que a mí me gustaría hacer a mi abuela”, dijo sonriendo.

“Me gustaría hacer a mi abuela, me encantaría, pero ¿quién te haría a ti mamá?”, dijo Vale, a lo que María contestó: “no sé, si está difícil, ¡ay que pesada no!”, bromeó.

Con información de Sale el sol.