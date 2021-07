Ana de la Reguera sube a la banana por primera vez y casi se rompe la nariz

Ana de la Reguera comentó a la prensa que sufrió un accidente en sus vacaciones de fin de año, en las cuales por poco se rompía la nariz por subirse a la banana con sus amigos.

“Me caí de la banana en las vacaciones, estaba en una isla, nunca me había subido, estábamos con el hijo de una amiga, lo acompañamos para hacerle segunda... y cuando nos tiraron un amigo cayó encima de mí, casi me rompieron la nariz”, dijo De la Reguera durante una conferencia.

La veracruzana, comentó que también se lesionó el dedo de la mano derecha, pero nunca fue al medio. “Me caí a principios de año y no me lo revisé en su momento, me dijeron que también me había esguinzado el dedo y también la nariz, caí muy duro, me pegaron sin querer”.