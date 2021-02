Tras haber gritado su nuevo romance, Horacio Pancheri se molesta que lo graben junto a su novia

A Horacio Pancheri le molesta que la prensa lo persiga para seguir hablando de Marimar Vega. Tampoco quiere que le pregunten sobre su nueva relación.

Desde su ruptura con Marimar Vega, Horacio Pancheri es uno de los hombres más buscados por la prensa y es que sus fans quieren saber el verdadero motivo de su separación con la mujer que alguna vez consideró su alma gemela y a la que dijo amar con locura.

Como ya sabes, aquellas palabras se las llevó el viento, y es que a pocos días de la ruptura, Horacio Pancheri presumió a su nueva novia. Desde hace unas semanas el actor ha estado saliendo con Isabel Valero, a quien conoció a través de redes sociales y con quien coqueteaba antes de concluir su relación.

Al actor le tienen sin cuidado las críticas, él se toma muy en serio su filosofía, vive el ahora y no desperdicia el tiempo. Contrario a Marimar Vega, quien ha hecho viajes fugaces para enfrentar su duelo, Pancheri se la pasa de cita en cita con su nuevo amor, a quien orgullosamente presume en Instagram.

Incluso, la pareja recientemente se fue de viaje y aunque compartieron algunas fotos de ciertos momentos en sus redes sociales, se negaron a hablar con la prensa.

Horacio Pancheri exige a la prensa que deje de perseguirlo

Así es, los novios fueron interceptados por un grupo de reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Horacio de inmediato se puso a la defensiva cuando la prensa se le acercó para preguntarle sobre su romance, exigió que se distanciaran de Isabel y muy molesto pidió que dejen de seguirlo pues ya dijo todo acerca de su capítulo con Marimar.

“No se acerquen…Te doy la entrevista y nunca más te vuelvo a dar una entrevista.. Va, todo el tiempo me persiguen… No me molesten todo el tiempo, yo de buena onda me paro a hablar con ustedes y todo el tiempo me molestan, no va. Ya van cuatro veces que quieren hablar de que me separé y siguen grabando… Me molesta porque yo dije que daba una entrevista una vez y ahí están”, dijo el actor de “El juego de las llaves” según se aprecia en el video compartido por la cuenta de Instagram de Chica Picosa.