Poncho Herrera batalló mucho para hacerse la prueba del coronavirus

Poncho Herrera platicó el calvario que vivió al llegar a México y querer hacerse una prueba para descartar que tuviera Covid-19.

Poncho Herrera compartió en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula que hace unos días al llegar a México y querer hacerse una prueba para descartar que tuviera Covid-19, luego de volver de Madrid, batalló mucho para hacerse una prueba del coronavirus.

El actor de ‘Sense 8’, contó que al volver de Madrid, en donde se encontraba por cuestiones de trabajo, batalló mucho para hacerse una prueba del coronavirus. Tanto el actor y su esposa se comunicaron a la línea habilitada para atender sospechosos con este virus, nadie lo atendió, sino hasta que intentaron en repetidas ocasiones.

“Estuve en España haciendo un pequeño proyecto, así que cuando regresé a México consideré prudente hacerme una prueba. Ya después de 25 llamadas en la noche me contestaron y me dijeron que sólo podían atender a pacientes que habían estado en China o Italia”. Poncho Herrera. Actor

Al negarse a hacerle la prueba, Poncho Herrera explicó que no le quedó más remedio que buscar en Internet su centro de salud más cercano a su hogar.

“Hablé al centro de salud y me dijeron que podía ir. Ahí me vio una epidemióloga, muy amable y tras una revisión me dijo ‘usted está bien, puede regresar a su casa’”. Poncho Herrera. Actor

Sin embargo, Poncho reflexionó en que no debió exponer así a las personas que asistieron al centro de salud: