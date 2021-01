Poncho de Nigris niega haber tocado el dinero de Irma Serrano y asegura que su sobrino tiene cautiva a la famosa

En entrevista para el programa Hoy el sobrino de Irma Serrano aseguró que Poncho de Nigris, Gerardo de la Borbolla y Patricio Zambrano abusaron de la confianza de ‘La Tigresa’ y derrocharon su dinero.

Tras sus declaraciones Poncho de Nigris se defendió y detalló que nunca tocó un peso de la famosa. En su video el cantante aseguró que Luis Felipe García tiene cautiva a la artista.

Poncho de Nigris señala que nunca le quitó dinero a Irma Serrano

En entrevista para el programa Hoy, Poncho de Nigris negó que él haya tomado el dinero de Irma Serrano y aseguró que si le dieran el micrófono a ‘La Tigresa’ ella señalaría que lo que dice su sobrino no es verdad.

En este sentido el cantante aseguró que sólo estuvo un corto periodo de tiempo con la famosa.

"A mí me gustaría que esa persona le dé el micrófono a la señora y que le preguntaran por Poncho de Nigris, y si tocó un peso de algo de ella. Seguro que ella va a decir: 'Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida', porque nos vimos un mes que estuvimos dándole celos a Pato (Zambrano) y luego ya regresó con el Pato" Poncho de Nigris

Durante su conversación el influencer arremetió contra Luis Felipe García y puntualizó que él es el que la tiene cautiva y que le ha quitado todas sus posesiones.

"Se adueñó de ella, una mujer que estaba sola y se apoderó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si tenga dinero todavía” Poncho de Nigris

Antes de finalizar su video, Poncho de Nigris puntualizó que él nunca le quito un peso a Irma Serrano, y detalló que él se compra sus cosas y no necesita depender de una mujer como ‘La Tigresa’.