Poncho De Nigris revela que sólo lo utilizaron en la política

En entrevista Poncho De Nigris confesó que no volverá a la política ya que es lo más feo que puede existir.

En 2018 Poncho De Nigris se registró como candidato a diputado local en Monterrey por el Partido Verde Ecologista (PVEM). Sin embargo el famoso reconoció que fue no fue la mejor experiencia de su vida.

En entrevista para varios medios el famoso destacó que no volvería a incursionar en la política ya que es lo más feo que puede existir. Además puntualizó que sólo lo habían utilizado.

Poncho De Nigris asegura que salió muy dañado de la política

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Poncho De Nigris confesó que no volvería a la política ya que en su momento sólo lo utilizaron.

El regimontano reconoció que si lo habían invitado para volver a incursionar como diputado, pero él rechazó la oferta por su mala experiencia del pasado. El famoso no quiso revelar el nombre del partido que se acercó a él.

“Me invitaron a la política, pero no me quiero embarrar. Estoy en un buen momento y siempre sales dañado de ahí” Poncho De Nigris

En su encuentro con varios medios, Poncho De Nigris reconoció que en su momento se lanzó como diputado en Monterrey, pero quedo bastante disgustado por ver el ambiente que se vive en el mundo de la política.

“Es un ambiente muy feo, hay gente muy mala, si dicen que está fuerte el ambiente artístico, la política es lo más feo que puede existir” Poncho De Nigris

Poncho De Nigris puntualizó que tras su participación en la política quedó dañado, además reveló que sólo fue utilizado y al final no recibió su pago.

“Salí muy dañado de ahí, salí como, me sentí ofendido y aparte me utilizaron, no me pagaron, me dijeron mentiras y no me volvieron a contestar el teléfono" Poncho De Nigris