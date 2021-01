Poncho de Nigris fue señalado como el responsable de la muerte de una persona que estuvo en contacto con él cuando tuvo Covid-19

El pasado 10 de diciembre, Poncho de Nigris confirmó que él y su familia habían dado positivo a Covid-19. Tras superar al virus, el cantante se encuentra en medio de la polémica pues lo han acusado de provocar la muerte de uno de sus trabajadores, quien tenía 29 años de edad.

A través de las redes sociales, el influencer fue señalado como el responsable del contagio de coronavirus de una de las personas que se encontraban trabajando en su casa, que terminó perdiendo la vida a causa de la enfermedad.

Sin embargo, Poncho de Nigris se defendió asegurando que estamos en medio de una pandemia y que en realidad nadie sabe quién contagió a quien.

Poncho de Nigris asegura que no es un asesino

Tras las acusaciones en las redes sociales Poncho de Nigris concedió una entrevista al programa ‘Chisme En Vivo’ en donde aseguró que no sabe quién contagió a quien ya que los síntomas sucedieron casi de manera simultánea.

Detalló que su carpintero Arturo Medrano lamentablemente no pudo superar al Covid-19, pero de inmediato las personas culparon a su familia.

"Nos enteramos que falleció ayer y estuve en comunicación con la familia. Nos contagiamos por las mismas fechas, él tuvo síntomas antes que yo. Estuvimos platicando, tenía 29 años y lo siento mucho... lo que no entiendo es que ahora dicen que nosotros lo contagiamos porque vino a trabajar a la casa, al departamento" Poncho de Nigris

En el video Poncho de Nigris detalló que es una difamación decir que el es un asesino, ya que él también pasó por la misma enfermedad y fue algo muy fuerte.

"Estoy sacado de onda porque me empiezan a mencionar después de que salí del Covid-19 y me pegó bien fuerte... Estamos hablando de una difamación de manera directa al decir que somos asesinos porque lo contagiamos. Estamos en una pandemia, no sabemos quién contagia a quién" Poncho de Nigris

El programa también compartió un audio de la mamá del trabajador donde le decía que nadie tiene la culpa.

"Muchas gracias, Poncho. No se preocupe, ya ve la gente como es de malintencionada, nadie sabe dónde agarraron ese virus tanto usted como Arturo. No podemos culpar a nadie, muchas gracias" Poncho de Nigris

Poncho de Nigris también concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde puntualizó que no entiende el ataque ya que el contagio se dio mientras ambos trabajaban.

Además detalló que ahora apoyará a la familia en lo que se pueda y destacó que no entiende los malos comentarios en su contra.