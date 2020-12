El actor fue criticado por compartir con sus seguidores que a su hijo le está mostrando cómo utilizar un arma de fuego.

Poncho De Nigris se convirtió en tendencia luego de que compartió que se encuentra enseñándole a disparar a su hijo de cuatro años. De acuerdo con el famoso se trata de una tradición del monte y él también aprendió a una temprana edad.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que se ve cómo le presta un arma de fuego al pequeño y aunque en todo momento se encuentra a su lado, recibió un sinfín de críticas.

El famoso sabía desde un primer momento que lo iban atacar, por eso explicó que el solo sigue una tradición.

“Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar, así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a hablar y decir que corte cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones” Poncho De Nigris

Poncho De Nigris también puntualizó que es algo normal que los niños aprendan a manejar las armas de fuego y él no considera que sea algo malo.

“Entraría en polémica, pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho. Los leo y aprendo de todos, los que saben de esto entenderán y los que no van a tirar” Poncho De Nigris

En el video el famoso señala: “Vamos a enseñar a tirar a Ponchito, agárrela bien, no pasa nada. Agárrela bien, vamos a ver si le pegas”.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato lo cuestionaron que un niño de cuatro años no debería de tener que aprender a disparar. Muchos incluso señalaron que hay tradiciones que no se deben de replicar.

Otros le recalcaron que es una persona pública y que no debería de normalizar el uso de las armas de fuego en niños. También le recordaron que en México existe un clima de violencia muy fuerte y que la única manera de pararlo es evitar que los niños tengan un acercamiento temprano a las armas de fuego.