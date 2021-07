Drake Bell genera polémica por tuit sobre Caitlyn Jenner

Drake Bell no tenía nada mejor que hacer así que se puso a revisar las noticias y entonces se encontró con la portada de Vanity Fair edició julio que protagoniza Bruce Jenner, donde presume su nueva identidad y pide ser llamada “Caitlyn Jenner”, petición que el músico no quiso conceder.

Lo anterior lo dejó claro el cantante de 28 años cuando tuiteó: "lo siento... todavía te llamo Bruce"; por supuesto, el enojo de miles se hizo presente y la polémica se desató por lo que Drake eliminó de su cuenta el mensaje aún sabiendo que lo que se sube a la red jamás desaparece.

Sus palabras fueron tomadas para mal por lo que mucha gente lo acusa de "intolerante" y "homófobo".

I can see how Drake Bell's tweet may have been disrespectful but the internet has once again made it a 10000x time bigger deal than it is.

drake bell is so disgusting idk how he could say such a thing to someone this is so brave for doing what they did ..