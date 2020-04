Pink revela que ella y su hijo de 3 años dieron positivo a Covid-19

La cantante estadounidense criticó duramente al gobierno de Donald Trump y anunció una millonaria donación para combatir al coronavirus.

Pink reveló en redes sociales que ha vivido unos días muy duros en las últimas semanas, debido a que ella y su hijo Jameson, de tan sólo tres años, enfermaron de Covid-19.

En un largo mensaje, publicado en Instagram junto a una foto donde aparece al lado de su pequeño, la cantante estadounidense dio a conocer que desde hace dos semanas, su hijo y ella comenzaron a manifestar síntomas de la enfermedad.

“Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo”. Pink.

¿Cómo se encuentran de salud Pink y su hijo?

La cantante destacó que desde antes de recibir el diagnóstico, ella y su familia ya se habían aislado en su casa , lo que continúan haciendo por instrucciones de su médico, aun cuando hoy en día ya han dado negativo a una nueva prueba.

“Hace solo unos días nos volvieron a probar y ahora estamos afortunadamente negativos”. Pink.

Se lanza contra gobierno de Estados Unidos por "fracaso" con pruebas

Ante la dura experiencia que vivió su familia, Pink criticó fuertemente al gobierno de su país, encabezado por el presidente Donald Trump, al considerar que ha sido todo un fracaso en la aplicación de pruebas.

“Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles. Esta enfermedad es grave y real”. Pink.

"La enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables"

En alusión a los constantes reportes de gente joven que subestima la enfermedad y se resiste a aplicar las medidas de prevención, en especial la de distanciamiento social, y han viajado a lugares turísticos para “disfrutar” el periodo de confinamiento, la cantante señaló:

“Las personas deben saber que la enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables, ricos y pobres”. Pink.

Así, exigió al gobierno e Estados Unidos que la aplicación de las pruebas sea gratuita o al menos más accesibles, “para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades”.

Anuncia millonario donativo para combatir al coronavirus

Y para que no la acusen de exigir, sin dar nada a cambio, la intérprete de ‘Just Give Me a Reason’ y ‘What About Us’ anunció que donará medio millón de dólares (casi 12 millones y medio de pesos) al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia, donde trabajó su madre.

Agregó que otra cantidad idéntica al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19, del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles.

Finalmente, agradeció al personal médico por la ardua labor que realizan en estos tiempos de pandemia y pidió a sus seguidores permanecer en casa, ya que las próximas dos semanas serán cruciales, consideró.