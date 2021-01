Peter 'La Anguila' dijo que al verse trabajando entre la gente normal y sin la posibilidad de seguir interpretando su personaje, padeció depresión

En 2013 un joven de apenas 17 años se viralizó en internet gracias a su peculiar baile y pegajosa canción titulada "El Estilo De Peter La Anguila”. A siete años de distancia, sin la fama, dinero y amigos que en los buenos tiempos tenía, el cubano Pedro Dayan Millán reveló que terminó vendiendo hamburguesas y sumido en la depresión.

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, el músico mejor conocido como Peter ‘La Anguila’ reveló que sus representantes se quedaron con casi todo el dinero que generó e incluso con los derechos del video que lo catapultó a la fama mundial.

“Yo no sabía lo que ellos hacían o cómo tenían los contratos… lo mío era, me decía, ‘hay que viajar a México tal fecha, hay un cierto… después recibía mi pago, pero yo no sabía lo que se cobraba por detrás ni nada de eso” Peter 'La Anguila'

Peter ‘La Anguila’ contó que perdió dinero, fama y amigos

Fue así que de la noche a la mañana perdió todo lo que también le llegó de forma instantánea, incluso amigos, situación que llevó a Peter ‘La Anguila’ a sufrir depresión.

“Entré en un estado de depresión y digo, wow, antes todo el mundo estaba al lado mío y me daba pase de largo y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada y yo veo que cuando tienes timbales, sí vales y cuando no, no vales” Peter 'La Anguila'

El músico dijo que la depresión le llegó después de haber perdido los derechos del video que lo hizo famoso y tener que regresar al mundo real.

“La depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad de que ya no era tanto como Peter ‘La Anguila’, sino que me tocaba trabajar, entonces la gente me miraba y decía, ‘wow, una persona de ser tan famosa, ahora que yo lo tenga aquí a mi lado trabajando como una persona normal’” Peter 'La Anguila'

"Más fuerte me chocó la realidad": Peter 'La Anguila'

Con un par de gemelos que mantener, el cantante dijo que se vio obligado a trabajar en un restaurante de hamburguesas, lo que fue un duro golpe a su ego.

“Como que más fuerte me chocó la realidad, porque mucha gente joven iba ahí y decían, ‘tú eres un crack, una leyenda, ¿qué haces trabajando aquí?’. Cada vez que alguien me decía eso, me chocaba” Peter 'La Anguila'

Finalmente, Peter ‘La Anguila’ dijo que le gustaría seguir interpretando su personaje pero no puede porque no cuenta con una producción, ni una disquera que lo respalde.