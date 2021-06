Critican a Adrián Uribe por perforarse la oreja

Como muchos artistas, Adrian Uribe, de 43 años de edad, comparte su día a día en redes sociales aún con el riesgo de ser criticado.

Recientemente publicó en Instagram una imagen de sí mismo del momento en que le perforaban la oreja. El cómico y conductor quiso presentarse como un hombre cool pero resultó lo contrario, fue visto como un chavorruco.

La publicación llegó a los 2.757 mil me gusta y hubo comentarios del tipo: “como que el señor ya no está para esos trotes”, “La neta yo te admiro mucho pero no te ves bien con ese arete”, “Esas chocherías qué, Adrián”, “Ya estás viejo”, “No inventes, cuántos años tienes”, entre otras cosas.

El momento fue capturado en video por la novia de Adrián, Candela Márquez de 28 años.