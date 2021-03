Tras la muerte de Alberto Ciurana, Pepillo Origel compartió un video donde reveló que en los últimos años se habían distanciado.

El 23 de marzo se confirmó la muerte de Alberto Ciurana. El director de programación de TV Azteca murió a los 60 años por complicaciones derivadas del Covid-19.

A través de su canal de Youtube, Pepillo Origel habló sobre la relación que mantenía con el directivo y aseguró que en los últimos años hubo un gran distanciamiento ya que ambos trabajaban en diferentes televisoras.

Pepillo Origel: “Cuando entró a Azteca nunca más me volvió a hablar”

En su video Pepillo Origel recordó los inicios de Alberto Ciurana en Televisa y puntualizó que se reunían una vez al mes en Guanajuato.

“Cuando menos era una vez al mes (se reunían), ahí en Guanajuato, eran Alberto Ciurana, Luis Mario Santoscoy, Janet Arceo, Julieta Lujmabio y un compadre, el compadre Joaquín de Querétaro. Éramos los que nos juntábamos siempre allá” Pepillo Origel

Sin embargo su relación de amistad se vio afectada cuando comenzó a trabajar en ‘Ventaneando’, ya que en ese momento el ejecutivo tenía muy puesta la camiseta de Televisa.

“Cuando yo me fui a Azteca, cuando yo entré a Ventaneando, todo el tiempo que estuve ahí Alberto Ciurana me dejó de hablar” Pepillo Origel

Posteriormente Alberto Ciurana invitó a Pepillo Origel a trabajar en Televisa e incluso le señaló que pidiera lo que quisiera para que se cambiará de televisora.

“Lo único que pedí fue a Carmen Armendáriz, la productora y me lo concedieron” Pepillo Origel

En ese periodo retomaron su gran amistad e incluso el lo ayudó cuando en TV Azteca lo atacó por haberse cambiado de televisora.

“Ese día que me salgo de Ventaneando, que me hicieron pedazos, le hablé a Alberto y le dije ‘Mira todo lo que dijeron de mí’. Me dijo ‘No te preocupes, voy a hablar ahorita con Jacobo Saludovsky para que te reciba” Pepillo Origel

Del 2012 al 2016 Alberto Ciurana se fue a trabajar a Estados Unidos para la cadena Univisión, en ese momento también se distanciaron. Sin embargo a su regreso volvieron a reunirse, pero todo volvió a cambiar cuando entró a trabajar en TV Azteca.

“Cuando entró a Azteca nunca más me volvió a hablar” Pepillo Origel

En su video Pepillo Origel puntualizó que nunca entendió las razones del distanciamiento e incluso lamentó que no se vieron cuando fue a TV Azteca para celebrar los 25 años de ‘Ventaneando’.

“La última vez que fui al programa de los 25 años de Ventaneando, yo entré y dije ‘Ay, voy a buscar dónde está su oficina o de perdida me va a echar una llamadita’, pero nunca más me volvió a hablar” Pepillo Origel

El periodista destacó que Alberto Ciurana fue un gran hijo por lo que le mando sus condolencias a su mamá.