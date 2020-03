Pepe Aguilar confiesa estar arrepentido por no darle tiempo a su hijo Emiliano

Pepe Aguilar reveló que en cuanto termine la condena de José Emiliano Aguilar, lo invitará a integrarse a su familia.

Han pasado 3 años del arresto de José Emiliano Aguilar, luego de esconder en el maletero de su auto a cuatro indocumentados chinos que pretendían cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos.

Tras dicho escándalo su famoso padre Pepe Aguilar confiesa estar arrepentido por su reacción ante tal noticia y no apoyar a su hijo mayor, producto de su primer matrimonio. Dicha declaración la dio en el programa “La última y nos vamos”, con Yordi Rosado.

“Fue uno de los momentos más complicados que he vivido… no tanto por el rollo mediático porque a fin de cuentas yo no hice nada y tampoco estuvo en mis manos detener lo que hizo… Me preocupé por él, por su vida, por su futuro, no lo podía creer… en mi vida yo no había tenido experiencias fuera de la ley, ¿me explico?” Pepe Aguilar. Cantante

Durante la plática Pepe Aguilar que sostuvo el cantante mexicano aseguró que su reacción fue de enojo por no haber podido estar junto a él para criarlo, sin embargo, el tiempo que pasó lo hizo ver la situación de otra manera.

“Ha ido evolucionando mi dialogo con él. Al principio estaba molesto. Al final evolucionó a tal grado que le pedí disculpas porque el cuate llegó a esos niveles porque no tenía a sus papás. No tenía esa vida que en determinado momento pude haberle dado, yo lo podía haber guiado si hubiera estado conmigo” Pepe Aguilar. Cantante

Asimismo, Pepe considero que esas malas decisiones de su primogénito fueron producto de su dolor, amargura, tristeza, y soledad que vivió durante toda su vida. Por lo que aseguró que en cuanto termine su condena de tres años de libertad condicional y seis meses de internamiento en un centro de rehabilitación para recuperarse de su adicción a las drogas, lo integrará a su familia.