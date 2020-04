Pedro Sola, sin maquillaje y en pijama en video grabado en su casa

En su cuenta de Twitter el conductor compartió un video para anunciar que durante la cuarentena compartirá un video diario.

Pedro Sola se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, debido a su manera de decir las cosas el conductor de Ventaneando se ha convertido en uno de los famosos con más seguidores en las plataformas.

A través de Twitter, el conductor ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse sin maquillaje y en pijama. Pedrito compartió un video en el que anuncia que, debido a la cuarentena por el coronavirus, publicará contenido diariamente.

En las imágenes se ve al conductor en pijama desde su casa y anuncia que subirá un video diario tanto en su cuenta de Facebook y Youtube, para permanecer cerca de sus seguidores.

Por esta cuarentena (y para no volverme loco) les estaré subiendo un video diario a mi canal de YT y mi página de FB! pic.twitter.com/1Thfbt2B5c — Pedro Sola (@pedrosola) April 2, 2020

No es la primera vez que Pedro Sola sorprende a sus seguidores por el aspecto que tiene durante la cuarentena por el Covid-19. A través de Instagram el conductor compartió una imagen y señala que se parece al Dr. Me Memelovski.

“Con estos días sin salir no me he podido cortar el pelo y hoy amanecí como el Dr Me Memelovski" Pedro Sola

El presentador de TV Azteca causó gran revuelo con esta publicación, que ya cuenta con más de 19 mil Likes y decenas de comentarios.

“¿Qué te pasó Tío Pedrito?", “Jajajaja sí asustas", “Pedrito me hiciste el día", son sólo algunos de los comentarios que recoge su publicación.

¿Qué tan aislado estás? HAGO MI VIDA NORMAL VISITO A MI FAMILIA SALGO POR LO INDISPENSABLE CUARENTENA TOTAL

Pedro Sola quiere que todos se bañen durante la cuarentena

A finales de marzo Pedro Sola señaló que la cuarentena por el coronavirus no es un pretexto para no bañarse y permanecer todo el día en pijama.

En una fotografía de Instagram el conductor de Ventaneando detalló que a pesar de que no se puede salir las personas se deberían de vestir como un día normal.

“Así andamos hoy domingo. Hay que bañarse, vestirse como un día cualquiera. Nada de pijama” Pedro Sola

De inmediato sus seguidores acordaron con él y señalaron que hay actividades que se pueden realizar en la casa. “Tienes razón, aun en casita hay que arreglarnos para no sentirnos chipil con el encierro", escribió un usuario.