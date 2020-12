Paula Levy asegura querer mucho a su abuela Talina, así como sentir agradecimiento por ella.

Tal y como lo dijo José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’, Paula Levy bromeó cuando dijo que no tenía un hogar y que su abuela Talina Fernández la habría corrido; hoy la hija de la fallecida actriz Mariana Levy lo explica.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Paula Levy lamenta que sus palabras se hayan malentendido y que de ellas surgiera un escándalo por lo que aclara no tener problemas con su abuela a quien le está muy agradecida.

“Lo que siento por mi abuela es gratitud, por haberme recibido en su casa. La amo muchísimo y eso es lo más importante. Todo muy bien. Se lo tomaron demasiado en serio pero al final es una broma” Paula Levy

Sin ahondar más en el tema, confirmó que está buscando independizarse y que por la misma razón fue a las instalaciones de Televisa.

“Tengo 18 años. Tengo la prepa terminada pero no tengo trabajo y me quiero independizar. Está siendo más complicado de lo que pensé… Voy a probar todo lo que me llame la atención sin cerrarme a decir: me van a comparar con mi mamá” Paula Levy

Aseguran que Paula Levy necesita ayuda psicológica

Luego de que Paula Levy realizara un Instagram Live para asegurar que no tenía casa, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que la joven es mitómana por lo que necesita ayuda de un psiquiatra y que incluso su hermana María la estaría apoyando económicamente para consultar a uno.

Asimismo, el titular del programa 'De Primera Mano' reveló que los problemas entre Talina y Paula comenzaron en el momento en que comenzaron a vivir juntas (desde hace un año), debido a que la hija de Mariana Levy abusó de la confianza de su abuela al robar y posteriormente vender cosas de la casa.