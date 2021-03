Paul Stanley inyecta a Raúl Araiza en una pompa con nalgadita incluida

Video muestra que la confianza que se tienen Paul Stanley y Raúl Araiza es mucha.

Quien diga que entre los conductores del programa Hoy hay roces, miente. Raúl Araiza vuelve a demostrar que se lleva de maravilla con sus compañeros al punto que le pidió a uno de ellos darle un piquetito en los glúteos, es decir, que lo inyectara. Sí, el elegido fue Paul Stanley.

Propiamente Raúl Araiza compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que Paul Stanley lo tiene de frente con el pantalón abajo, listo para meterle la jeringa en la pompa derecha. A continuación, como todo un experto, el hijo de Paco Stanley le palmea el trasero con la intención de destensarlo para evitarle un dolor.

“Tiene buena mano, eh”, dice el ‘Negrito’, quien confiesa es la tercera vez que éste lo inyecta. Satisfecho por la ausencia del dolor, escribe junto al clip: “Un amigo es un amigo en las malas y buenas. Nene te amo”.

Las reacciones no tardaron en dividirse, mientras algunos aplaudieron la valentía de Paul al inyectar a su amigo, otros más le pidieron a Raúl tener más cuidado y es que inyectar no es cualquier cosa. “Dios, que mal puesta. Se realiza colocándola en el tercio derecho”, “¡Qué mal inyecta! Aguas, te puede dejar un problema serio, poner inyecciones no es cualquier cosa”, “Flojito y cooperando, primero la nalgadita, se ve que tiene buena mano”, “Hasta a mí me dolió”, “¡Qué barbaros!”, le expresan.

Raúl Araiza se ausenta de Hoy

Aunque Raúl Araiza no explicó el por qué de su inyección, curiosamente el conductor de televisión confesó haber padecido una gastroenteritis, razón por la que hace unos días se ausentó de Hoy.

“Tuve una gastroenteritis, pero pues me mandan ya sabes: a sobredosis y me mandan a cortarme un brazo, pero normal. No descansé mucho porque sí sufrí. Pues oye, todos tenemos derecho a enfermarnos. Pero está bueno que pongan lo que sea, siempre es bueno”, declaró Raúl en su momento a fin de derribar rumores de que supuestamente había decaído en las adicciones.