La famosa advierte que seguirá bloqueando las cuentas de las personas que constantemente la atacan en Twitter.

Desde que inició la pandemia por el Covid-19, Paty Navidad ha causado gran polémica por las diferentes teorías que comparte en sus redes sociales.

Sus opiniones han generado que diversos usuarios han estallado contra la famosa pues señalan que la información que comparte es falsa. Debido a las diferentes críticas, la cantante señaló que empezaría a bloquear a todos los haters.

La actriz ha pedido en diversos mensajes que se respete su forma de pensar y ha recurrido a su libertad de expresión . Al no parar los ataques, Paty Navidad anunció en su cuenta de Twitter que ha comenzado a bloquear cuentas e incluso aseguró que en unos meses le darán la razón.

“Los que vienen a mi TL a agredir, juzgar, burlarse, difamar y sacar lo peor que traen en el interior de su ser, deberían comenzar a endulzar sus palabras, ya que de aquí a un mes y quizá unos años más, tendrán que comerse todas las palabras dichas contra mi” Paty Navidad

Los que vienen a mi TL a agredir, juzgar, burlarse, difamar y sacar lo peor que traen en el interior de su ser, deberían comenzar a endulzar sus palabras, ya que de aquí a un mes y quizá unos años más, tendrán que comerse todas las palabras dichas contra mi. VACÚNENSE y sabrán.💔 — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 4, 2020

En otra publicación, la actriz presumió que está cerca de alcanzar la cifra de 5 mil cuentas de haters bloqueadas y aseguró que sus acciones continuarán hasta el 12 de diciembre . De acuerdo con la famosa, está eliminando a todos los usuarios que no respetan la diversidad de pensamiento.

“Voy por 5 mil bloqueados ... me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás” Paty Navidad

Voy por 5000 bloqueados ... 😂👏🏻 me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás.😜 https://t.co/9N5FebeT9O — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 4, 2020

No es la primera vez que Paty Navidad acusa que no puede expresarse con libertad e incluso señaló que deseaba tener una nueva cuenta de Twitter, en donde pudiera expresarse libremente si los constantes ataques que recibe.

A pesar de las críticas, la actriz dejó en claro que seguirá compartiendo su opinión.