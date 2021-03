La cantante Paty Cantú habló del momento más doloroso de su vida: la muerte de su sobrino Ricardo

Paty Cantú fue la invitada especial al nuevo programa de YouTube de Yordi Rosado. Durante el desarrollo, la cantante habló de uno de los momentos más dolorosos que ha vivido en lo últimos años.

Paty Cantú, interprete de "Cuando vuelvas" dejó claro que ha enfrentado varios momentos dolorosos, tal es el caso de la muerte de su sobrino en el año 2018, Ricardo , de quien quedó muy sorprendida al saber que más de mil personas fueron a su funeral.

"La verdad es que me ha enseñado no solamente lo que es aprovechar una vida como él lo hizo, porque es un niño que fueron más de mil personas a su funeral, en un pueblito donde hay 19 mil personas; imagínate lo que era y cómo era con la gente. Gente que lo conoció una vez aquí, lloró, porque había una paz y amor genuino en su forma” Paty Cantú

Paty Cantú de 37 años de edad, señaló que su sobrino Ricardo estaba "bien orgulloso" de ella, pues él quería trabajar con ella.

"Cuando me tocó hacer conciertos en Alemania, él estaba de: 'Yo jaló cables'. Se sabía todas las canciones. Ya que se murió, me supe todas las conversaciones que tenía con sus amigos y cómo me presumía" Paty Cantú

Paty Cantú y su participación en 'Un disfraz para Nicolás'

Lo último que la cantante Paty Cantú señaló sobre el tema que su participación en la cinta ' Un disfraz para Nicolás' , proyecto cinematográfico que saldrá a través de Disney Plus, es que lo hizo en nombre de su sobrino.

Paty Cantú dijo que a canción principal de la película, que no es triste sino celebra a la gente que saber ser feliz, y siente que su sobrino Richi, "siempre está en todo". En la película, Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down y usa su imaginación para sobrellevar la ausencia materna en experiencias únicas.

'Un disfraz para Nicolás', dirigida por Eduardo Rivero, está inspirada en el libro infantil Pablo y el Baúl (2012), de Jaime Mijares.