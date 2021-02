La conductora de TV Azteca Patty López de la Cerda reveló que su vida dio un giro inesperado al tener dos enfermedades incurables.

El pasado 20 de enero, Patty López de la Cerda reveló que se encuentra viviendo un infierno al ser diagnosticada con disautonomía y epilepsia.

La conductora de TV Azteca puntualizó que su vida cambio desde el pasado 28 de diciembre, ya que desde ese momento ha sido hospitalizada de emergencia en diversas ocasiones por sus enfermedades.

¿Cómo se encuentra Patty López de la Cerda tras ser diagnosticada con dos enfermedades incurables?

Patty López de la Cerda ha compartido en su cuenta de Instagram diferentes mensajes sobre su estado de salud tras ser diagnosticada con disautonomía y epilepsia.

La conductora de TV Azteca puntualizó que sus problemas comenzaron con una imposibilidad para hablar, ataque de taquicardia y migraña. Tras varios estudios descubrieron que era disautonomía, una enfermedad en el sistema nervioso autónomo.

"Uno no se explica cómo, al ser una persona sana, de un momento a otro ya no puedes hablar, a penas puedes moverte y no entiendes qué pasa con tu cerebro y tu corazón. La incertidumbre de no saber si vas a volver a hablar, estar normal y ser tú otra vez ni que van a encontrar es horrible" Patty López de la Cerda

Sin embargo continuaron los problemas en su salud y en ocasiones no podía hablar ni moverse. Después de varios análisis se destacó que tenía epilepsia, lo que provoca convulsiones y problemas en el hemisferio izquierdo de su cerebro.

Patty López de la Cerda puntualizó que aunque la disautonomía y epilepsia no tienen cura, pueden ser controladas con medicamentos y diversos cuidados.

"Estos días han sido una montaña rusa de emociones. Un día amanezco tan bien y al otro no tengo fuerzas más que para estar en un sillón viendo series. Sigo teniendo episodios en los que otra vez, de la nada dejo de hablar bien y tengo energía sólo para las cosas indispensables" Patty López de la Cerda

En su ultima publicación reveló que ha tenido más de 10 crisis al día.

"¡Hola a todos! Ha sido una semana difícil, de ver a mil especialistas, tomar muchas medicinas y de tener más de 10 crisis cada día, es cansado y abrumador para mí y para mi familia. Como parte de mi proceso les quería platicar que voy a desconectarme del mundo y de la tecnología unos días para poder estar tranquila” Patty López de la Cerda

Patty López de la Cerda confesó que se alejará de las redes sociales para poder llevar su tratamiento y poder enfocarse en su salud.