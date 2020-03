Odalys Ramírez reveló que tenía coronavirus y ahora es su esposo el conductor Patricio Borghetti quien confirma que también salió positivo.

Mediante un video en redes sociales Patricio Borghetti confirmó que también dio positivo en la prueba de coronavirus.

Recordemos que este jueves su esposa la conductora Odalys Ramírez, ya había dado a conocer que se contagió de Covid-19. Por ello, el conductor de Venga la alegría acudió a hacerse la prueba, y resultó positiva.

Durante la mañana, y luego de que su esposa confirmó su estatus, el conductor compartió un video en Instagram mientras se dirigía a hacerse la prueba pertinente.

"Yo también di positivo en la prueba del coronavirus. Los síntomas no están siendo grabes por ahora, me está dando muy leve, me siento perfectamente bien, vamos a salir de esta sin ningún problema, lo más importante es aislarnos, pido que tengan precauciones a todos los que han tenido contacto conmigo" Patricio Borghetti. Conductor

Aunque Ramírez habría afirmado que el conductor y ella se contagiaron en México, al parecer Borghetti viajó a Madrid, España, de donde regresó el pasado 3 de marzo. Tomando en cuenta que el periodo de incubación de virus es de alrededor de 14 días, el también actor no pudo haberse infectado en el país europeo.