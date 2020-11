Martha Figueroa le dijo sus verdades a Pati Chapoy luego de ser despedida y vetada de Ventaneando.

Martha Figueroa estuvo en entrevista con el youtuber Alejandro Zúñiga; ahí la periodista dio algunos detalles de su relación con la actual productora del programa 'Ventanendo' de TV Azteca.

Tras confesar que no tiene amigos en el medio porque "son gente muy sentida", Figueroa habló sobre el escándalo que la llevó a mantenerse enemistada con Chapoy durante varios años.

“Ya no la sigo odiando, tampoco le deseo que le pase nada malo, pero si es alguien que no quiero en mi vida, me hizo mucho daño en su momento, y no se me va a olvidar lo mal que me hizo pasar, por la forma que me trataron por su culpa muchos años, y como mi carrera tuvo que tomar otro curso por su culpa” Martha Figueroa

La periodista dijo que le cerró todas puertas en su carrera y la vetó durante varios años, por lo que no podía trabajar para sacar a su hijo adelante.

Cabe recordar que Martha formó parte de las filas de TV Azteca y era parte del elenco de Ventaneando, hasta que fue vetada. Al preguntarle si sigue odiando a Chapoy, Martha dijo que nunca le perdonará lo que le hizo.

Finalmente Martha Figueroa reveló que está muy feliz en el programa Hoy y que se lleva muy bien con todos sus compañeros, asegurando que la nueva productora Andrea Rodríguez, es "muy buena onda".