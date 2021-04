Paris Jackson ha hablado acerca del tipo de educación que recibió por parte de su padre y cómo ha logrado convertirse en la persona que hoy es.

Michael Jackson ha sido uno de los más grandes íconos de la música de los últimos tiempos, después de más de 10 años de su muerte se sigue hablando de él. ¡Así de grande es el legado que ha dejado el Rey del pop!

Luego de casi 12 años de la muerte de Michael Jackson, su hija, Paris Jackson ha hablado acerca del tipo de educación que recibió por parte de su padre; y cómo gracias a eso ha logrado convertirse en la persona que hoy es.

¿Cómo fue la educación recibieron los hijos de Michael Jackson?

A sus 23 años cumplidos recientemente, Paris Jackson fue entrevistada por Naomi Campbell de forma virtual para el canal de Youtube de la modelo, en la cual Jackson narró algunas partes importantes de su vida entre las cuales destacan varias anécdotas de su infancia.

La cantante aseguró que para ella y sus hermanos no todo fue el glamour que cualquiera esperaría que hay en la vida de un artista, pues para su padre, Michael Jackson, era importante que sus hijos tuvieran una visión abierta ante el mundo y que adquirieran una buena educación.

“Mi papá siempre fue muy bueno en asegurarse de que estuviéramos cultivados, asegurándose de que estuviéramos educados y no solo mostrarnos todo el brillo y glamour, los hoteles y los lugares cinco estrellas. Nos tocó ver de todo y, visitamos países tercermundistas y vimos toda parte del espectro” Paris Jackson

Paris Jackson también aseguró que todos los logros que ha tenido dentro del mundo del entretenimiento han sido gracias al trabajo duro , lo cual fue una de las enseñanzas más importantes que le dejó su padre.

“Desde pequeños todo se trataba de ganarse las cosas, si queríamos cinco juguetes de FAO Schwarz o de ToysR Us, teníamos que leer cinco libros, no solo de sentirse con el derecho a ciertas cosas, o pensar me lo merezco era trabajar duro por eso, es un logro.” Paris Jackson

Proyectos musicales de Paris Jackson

La cantante y modelo Paris Jackson lanzó a finales del 2020 su primer proyecto musical llamado Wilted, y nos hace saber que se siente muy orgullosa de él.

Además, Paris afirmó que realizará un homenaje a su padre en algún estudio de grabación o concierto.