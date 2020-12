En entrevista, Paola Rojas reveló que hay una cosa que nunca ha aprendido hacer y que no se siente mal por ello y es cocinar.

Paola Rojas se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión, que pese a la pandemia se ha mantenido muy activa. Sin embargo reveló una cosa que aún no puede hacer y es cocinar.

En entrevista para el programa 'Hoy', la famosa confesó que a diferencia de otras personas ella ya aceptó que no es muy buena en la cocina, por lo que prefiere dedicarse a otras cosas.

En su conversación, la presentadora reveló que tomará unos días de vacaciones, por lo que pasará la Navidad con su familia en su casa.

Paola Rojas señala que esta resignada a no cocinar

En su video, Paola Rojas detalló que la pandemia ha sido una oportunidad para muchas personas para que hagan otras cosas como cocinar, sin embargo ella ya comprobó que no fue hecha para poder preparar platillos.

“Muchas personas durante la pandemia aprendieron a cocinar a hornear, yo no. No sé cocinar y así estoy cómoda” Paola Rojas

La conductora puntualizó que lo ha intentado varias veces pero que ya decidió darse por vencida.

“Lo hago muy mal, de pronto lo intento y no. Luego de tantísimos fracasos digamos que ya esa parte ya renuncié. A la cocina la respeto, tanto que me acerco pronto” Paola Rojas

Paola Rojas se tomará unas vacaciones

En su entrevista para el programa Hoy, Paola Rojas reveló que se tomará unas vacaciones de su programa de televisión y radio. Aunque detalló que no saldrá de viaje pues considera que no es momento.

“Si descansaré algunos días, todo el tema de pandemia no he parado, no he descansado (…) salvo cuando me mandan a confinar porque estoy en cercanía en alguien que dio positivo, pero no son descansos” Paola Rojas

La conductora detalló que en esos días de vacaciones se quedará en su casa a descansar.

“No para ir a ningún lado, no es buena idea todavía, pero quedarme horizontal en mi camita” Paola Rojas

Antes de finalizar su entrevista, Paola Rojas puntualizó que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento personal y espera que esto continúe y lo pueda trasladar a otras personas.