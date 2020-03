VIDEO: Padre de Gabriel Soto se deshace en halagos por Irina Baeva

Francisco Soto Borja Anda, padre de Gabriel, apoya el noviazgo de su hijo con Irina Baeva pues asegura es la primera vez que lo ve feliz.

A Gabriel Soto poco le preocupa que lo critiquen por haberse separado de Geraldine Bazán para vivir libremente su romance con Irina Baeva, el cual inició aún estando casado, por supuesto, la polémica se hizo presente y aún no se apaga; sin embargo, los padres del actor lo apoyan en sus decisiones.

Esto lo dejó claro don Francisco Soto Borja Anda, padre del protagonista de la telenovela "Soltero con hijas", quien se deshizo en halagos por su actual nuera.

Fue en el marco de la conferencia “Arriba Eva” donde el papá del actor responsabilizó a Irina por el estado actual de Gabriel:

“Definitivamente por primera vez, y puedo decirlo en sus 44 años, y van a ser 45 pronto, lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos, su cara. Ha encontrado no solo una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja” Francisco Soto Borja Anda. Padre de Gabriel Soto

Respecto a las críticas que sigue recibiendo el noviazgo, el señor asegura respetar la opinión de los demás, palabras a las que no da ningún valor ya que solo su hijo, él y su esposa Sandra, conocen la verdad y tarde o temprano saldrá a la luz.

“Estamos tranquilos y yo soy una gente de conciencia, si no hubiera actuado realmente de acuerdo a lo que debió ser como hombre y como pareja le hubiera llamado la atención. No fue así, él finalmente encontró su felicidad” Francisco Soto Borja Anda. Padre de Gabriel Soto

Se dijo alegre de que Irina sea la compañera de vida de su hijo puesto que la considera muy inteligente y capaz.

“Me impresioné cuando conocí, tenía apenas tres años en México y la forma en que dominaba ya el idioma me daba clases, me da clases. Entonces es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo, ella estaba estudiando periodismo, otra cosa, pero le gusto la actuación y vea lo que ha logrado, y como mujer lo que está viendo en nuestro país en este momento lo está realmente apoyando, impulsando con mucho ímpetu” Francisco Soto Borja Anda. Padre de Gabriel Soto

Finalmente sobre Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, dijo que al ser madre de sus nietas prefiere guardar silencio y tenerle respeto pese a que conoce muchas cosas que no dirá.