Acusan a Pablo Montero de agredir a periodista que lo captó con nueva conquista

El cantante Pablo Montero está envuelto en el escándalo y es que un periodista lo está acusando de haberlo agredido luego de grabarlo junto a una chica quien se presume es su nueva novia.

Según lo informado por TVyNovelas, la semana pasada Montero grabó su nuevo video musical en San Miguel de Allende, Guanajuato, las filmaciones marchaban bien hasta que el artista y un reportero se enfrascaron en una pelea.

El incidente ocurrió en la plaza central de San Miguel de Allende. El periodista Pavel Cervantes tenía permiso de cubrir la grabación de la canción que traerá de regreso a Montero a la escena musical.

El comunicador grabó todo el proceso, incluso una convivencia donde estaba Montero, su equipo de trabajo y la modelo del clip, una chica de 23 años quien se presume es su nueva pareja.

Pese a que Pavel tenía permiso y hasta se le prometió una entrevista, las cosas cambiaron cuando Pablo notó que el periodista continuó filmando luego de que concluya su conversación sobre su nuevo disco, la molestia fue que la cámara apuntara hacía la joven protagonista.

"Cuando cortamos la entrevista seguí grabando, pero algo le causó conflicto, mandó gente de su equipo para que me alejaran de la zona del jardín frente a la parroquia, y de pronto se dirigió hacia mí de forma agresiva, con ganas de pegarme, y así llegó con sombrero en mano… Me amedrentó con voz fuerte, y de manera agresiva me quitó los teléfonos con que grababa”

De acuerdo con el reportero, Pablo estaba fuera de sí, cegado de coraje.

"Me dio miedo. Me dijo que quería checar todo el material que había grabado minutos antes. Argumenté que me había dado permiso. Al poner la contraseña, me arrebató el teléfono, lo empezó a seleccionar y lo eliminó”

Pavel Cervantes. Periodista