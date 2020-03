VIDEO: Omar Chaparro habla de los supuestos maltratos que sufrió Gomita en Sabadazo

Omar Chaparro habla del supuesto bullying que Laura G y Cecilia Galliano le hicieron a Gomita en el extinto programa Sabadazo.

Gomita no quita el dedo del renglón, en cada oportunidad recuerda que sufrió maltratos por parte de Laura G y Cecilia Galliano durante su paso por Sabadazo, programa con el que debutó en televisión como una payasita.

En aquel momento el show de Televisa incluía la participación de Omar Chaparro quien hoy rompe el silencio sobre los ataques que Araceli Ordaz dice haber sufrido por parte de sus compañeras.

En declaraciones para De Primera Mano, el protagonista de la película “Como caído del cielo” dijo desconocer lo que ocurría con Gomita en aquel momento, así como respetar la intimidad de cada una de sus excompañeras y versiones. Un conflicto del que prefiere no opinar.

“No estoy enterado. Me gusta enfocarme en las amistades, en las reconciliaciones, en el amor y no en la guerra. Me gusta dejar las puertas abiertas, no me gusta pelearme con nadie. Cada quien tiene su historia y prefiero no juzgar a nadie” Omar Chaparro. Actor y comediante

Cabe recordar que hace poco, Gomita volvió a asegurar haber sufrido bullying por parte de Laura G, quien negó haberla atacado en algún momento, hasta le pidió disculpas y le pidió dejar de vivir en el pasado, incluso le propuso tener un reencuentro para aclarar las cosas.

Algo similar hizo Cecilia Galliano, quien además de disculparse por algo que asegura no hizo, le pidió no dejarse agredir por nadie y alzar la voz en su momento en lugar de intentar crear polémica o usar aquel supuesto bullying para promocionarse.