Omar Chaparro se disculpa con Anahí por las burlas sobre su anorexia

Después de que se difundiera video donde se muestra las burlas que revivió por padecer anorexia nerviosa, Omar Chaparro pidió disculpas a Anahí.

A través de Twitter se viralizó un video en donde se muestra las burlas y ataques que recibió Anahí Puente por parte de varios conductores de televisión, relacionados a los trastornos alimenticios que vivió en su adolescencia.

El clip fue compartido por la propia cantante y resaltó que pese al bullying que recibió hoy se encuentra en un lugar mejor. Christian Chávez también se pronunció pidiendo que los involucrados se disculparán, por lo que Omar Chaparro decidió pedir perdón por sus broma de hace 16 años.

Este video me rompe el alma , hoy en día esto se llama violencia contra la mujer , espero que los involucrados puedan ver cuanto daño hicieron con sus palabras y tenga la humildad de pedir una disculpa , para que ninguna mujer mas viva algo así @Anahi ✨❤️ https://t.co/wP4uQtHyK8 — Christian Chavez (@christiancha) — Christian Chavez (@christiancha) March 25, 2021

Omar Chaparro se disculpa por hacer comer en vivo a Anahí

En el video se muestra que uno de los conductores que se burló de la anorexia nerviosa que pareció Anahí fue Omar Chaparro. Y es que cuando la cantante acudió a su programa ‘No manches’, el presentador la hizo comer en vivo.

El también actor tenía como objetivo con su broma ver cómo reaccionaba la famosa y conocer si sería proclive a un vómito en cadena nacional.

Esta broma de Omar Chaparro hizo pasar un mal momento a Anahí en la televisión, por eso el comunicador recurrió a su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa por las acciones que realizó hace 16 años.

“Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande” Omar Chaparro

Anahí contestó las disculpas del conductor y aseguró que aunque ya ha pasado el tiempo siempre es bueno leer ese mensaje.

“Recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar'' Anahí

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. 💖 https://t.co/1E8rreEwKv — Anahi (@Anahi) — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Jorge Ugalde también se disculpa con Anahí

Además de Omar Chaparro, el periodista Jorge Ugalde también se disculpó con Anahí por las burlas que realizó sobre la anorexia que padeció.

“Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño, que obviamente, aunque irreparable me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos, pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía @Anahi” Jorge Ugalde