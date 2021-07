Omar Chaparro regresa a vivir a México tras dura crisis económica

Omar Chaparro dio detalles de la dura crisis económica que enfrentó durante la pandemia causada por el coronavirus, resulta que uno de los mayores cambios fue que tuvo que tomar la decisión de regresar a vivir a México.

A pesar de que ya llevaba un tiempo radicando en Los Ángeles, el actor y comediante reveló que la pandemia provocó la cancelación de sus proyectos y, por ende, se quedó sin entradas de dinero.

“Estos momentos me trajeron a mi mucha incertidumbre, a mi se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, a mí nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero si tuve desafíos fuertes”

Omar Chaparro. Actor