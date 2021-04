Omar Chaparro confiesa que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas

En entrevista Omar Chaparro confesó que tiene la marca en el pecho que le dejo una de sus fanáticas al morderlo.

Omar Chaparro se encuentra muy feliz disfrutando del éxito que ha tenido su programa ‘ Tu-night ’. Recientemente estrenó su tercera temporada.

Sin embargo, reveló que a lo largo de su trayectoria también ha sufrido acoso sexual por parte de sus fans e incluso lo han mordido dejándole una cicatriz.

Omar Chaparro: “Entendí que es su manera de decir que me admiraba ¿no?"

Omar Chaparro concedió una entrevista al programa de YouTube ‘Chisme en vivo’, en su conversación habló sobre su programa ‘Tu-night’.

El conductor destacó que se encuentra muy feliz ya que es un proyecto que disfruta mucho.

“Estoy pasando por un buen momento, es un programa exitoso, me divierto, me pagan. Pero creo que es un buen momento porque también es sabido valorar los momentos que no han sido tan buenos” Omar Chaparro

En el video Omar Chaparro confesó que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas, quienes buscan tocarlo cuando lo tienen enfrente.

El comediante reveló que incluso una seguidora le dejó una cicatriz en el pecho ya que lo mordió y no lo soltaba.

“Si me han agarrado en algún evento, algún show, me han agarrado la pompi, me han agarrado por enfrente, ¡me han mordido! Una muchacha me mordió, me dejó marcados los dientes en mi pectoral" Omar Chaparro

Omar Chaparro puntualizó que pese al dolor que tenía, no le dijo nada y solo esperó a que lo soltará.

El conductor destacó que entiende que es una forma de que sus seguidoras le dicen que lo quieren.

“Yo respeto mucho a mis fans, no le iba a pegar. Pero me acuerdo que estaba esperando que dejará de morder, me dolió muchísimo. Pero, entendí que es su manera de decir que me admiraba ¿no?" Omar Chaparro

En ese sentido Omar Chaparro aplaudió el movimiento ‘ Me Too ’, pues considera que es una revolución de consciencia.

“Creo que es parte de una revolución que estamos viviendo, una revolución de conciencia de tratar con más respeto, no nomás a las mujeres respetar también a los niños. Con tanto enfermo sexual que hay por ahí, creo que era justo y necesario” Omar Chaparro

El conductor puntualizó que el caso de Frida Sofía solo demuestra que el abuso sexual puede estar más cerca en cada familia.