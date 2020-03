A través de Instagram, Odalys Ramírez mantiene informados a sus seguidores sobre su estado de salud, tras haber contraído el covid-19.

Odalys Ramírez contó a través de redes sociales que a cuatro días de haber dado positivo a la prueba de coronavirus, se siente optimista de salir adelante, pues aunque su recuperación está siendo lenta, “vamos avanzando”, aseveró.

Desde el viernes 20 de marzo, primer día que la diagnosticaron con Covid-19, la conductora del programa ‘Cuéntamelo ya’ ha mantenido informados a sus fans sobre la evolución de su padecimiento, a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué síntomas ha tenido a causa del coronavirus?

Así, ha detallado que a diferencia de muchas otras personas enfermas, ella no ha presentado fiebre, pero sí ha tenido tos y por momentos falta de aire.

Por fortuna, afirma que todos esos síntomas han sido “muy leves”.

“Las tos está controlada y la falta de aire ya casi se va . Hoy fue mucho mejor que ayer”. Odalys Ramírez.

"Está siendo y proceso difícil"

La conductora ha señalado que lo más duro a lo que se ha tenido que enfrentar ha sido el encierro, pero principalmente el aislamiento de sus seres queridos, Patricio Borguetti, su esposo, y sus hijos Gia y Rocco, de 4 años y unos meses de nacido, respectivamente.

Por eso, el sábado pasado se tomó un momento para meditar en su jardín y tomar un poco de aire fresco.

"Fue refrescante y renovador. Está siendo un proceso difícil, pero con disciplina y paciencia vamos a lograrlo". Odalys Ramírez.

Lo peor ha sido estar alejada de sus pequeños hijos, dice

Este lunes, a través de sus historias, la conductora de televisión dijo que “hoy es un día particularmente complicado de la cuarentena porque su hija Gia cumple cuatro años y no pudo estar a su lado para festejarla y mucho menos darle un abrazo.

“Mi hija Gia cumple 4 años y no la he podido festejar como quisiera, no he podido abrazarla, ni besarla”.



Ante ello, dijo que tomó todas las precauciones de higiene para estar presente en su cumpleaños , a través de vidrios y desde muy lejos, para evitar contagiarla.

“Hoy hemos logrado que se sienta bastante bien, muy apapachada… Ella tiene la mejor actitud, de que ya tiene 4 años”. Odalys Ramírez.

¿Qué síntomas sigue presentando Odalys García?

Sobre su estado de salud, dijo que su recuperación no ha sido tan rápida como con otros padecimientos, que tras comenzar la medicación, el cuerpo responde muestra gran mejoría, lo que dijo, es comprensible pues aun no se cuenta con un tratamiento específico para el Covid-19.