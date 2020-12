La Novia de Fernando Carillo, María Gabriela Rodríguez, sufrió una crisis debido a que comenzó a subir de peso

Tras haber postergado su matrimonio debido a la pandemia y haber confesado que será padre, el actor venezolano Fernando Carrillo de 54 años y su novia María Gabriela Rodríguez de 24 años comentaron que han tenido altibajos durante la maternidad.

Pues pareja del actor Fernando Carrillo reveló en un video que “no la está pasando muy bien” debido a que durante estos meses comenzó a experimentar una especie de baja autoestima e insatisfacción con su cuerpo.

Y es que debido a su embarazo, Gabriela sufrió una crisis debido a que comenzó a subir de peso y muchas personas insistieron en que estaba demasiado grande o su vientre estaba muy abultado, lo que le provocó un ataque de pánico ya que la hizo sentir gorda.

“Decían ‘¡esa barriga está muy grande!, ¿seguro que no estás comiendo mucho?, ¿segura que no son dos bebés?, ¡pero mira esa panza…!’ Me empezó a dar un ataque de pánico para el que yo no estaba preparada porque yo nunca he sufrido de baja autoestima o he estado acomplejada por mi cuerpo” María Gabriela Rodríguez

Ante esta inseguridad de la joven, Fernando Carrillo la motivó a nivel emocional y personal, pues desde el inicio él le demostró que estarían juntos pese a todo; asimismo, la joven comentó que cuando esta comenzó a presentar la insatisfacción tuvo un gran apoyo del actor.

Pues de acuerdo con lo que narró en el video, ella comenzó a llorar desconsoladamente ya que no se sentía preparada para todo el bombardeo de comentarios , pero tampoco estaba lista para ver su cuerpo convertirse en uno completamente diferente.

Gabriela contó que Carrillo fue muy empático y comprensivo con ella; el actor de 54 años le hizo saber a la madre de su hijo que se veía hermosa y no había necesidad de pasar por esos ataques de pánico, pues simplemente se trataba de un embarazo.

Embarazo del actor Fernando Carrillo y Gabriela Rodríguez

La joven de 24 años anunció este 2020 que al lado del hombre originario de Venezuela, Fernando Carrillo, esperan un hijo al que nombrarán Milo.

En redes sociales ambos han publicado fotografías donde se les puede ver muy felices gozando de la preparación de la próxima maternidad y paternidad que experimentarán.