Noelia recordó cuando fue tachada de “loca” por denunciar el abuso que sufrió por parte de su padrastro Topy Mamery.



Noelia durante una entrevista al programa “Suelta la Sopa” reveló que se siente identificada con el caso de Frida Sofía, quien acusa a su abuelo el cantante Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando tenía 5 años de edad.

Identificada plenamente con el caso, Noelia recordó que hace muchos años fue una de las primeras famosas que denunció ser víctima de abuso sexual por parte de su padrastro Topy Mamery .

Por lo mismo, la cantante Noelia dijo que le brinda todo su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ya que cree que muchos medios y televisoras le cerraron sus puertas.

Noelia fue víctima de violación por parte de Topy Mamery

Noelia contó que cuando tenía 15 años de edad, denunció en el programa de “El gordo y la flaca”, la doble violación de la que había sido víctima por parte de su padrastro, Topy Mamery, quien era un poderoso empresario de la industria del entretenimiento.

La cantante fue una de las primeras famosas en alzar la voz y no callar los abusos de los que fue víctima en referencia a temas sexuales, por lo que al saber cómo es la situación que se vive, aunado a que a ella nadie la apoyó, pues recordó que a los espacios a los que asistía o “se quedaban callados, o me atacaban o me agredían, todo me lo destrozaba haciéndome bullying” .

En aquella época cuando la famosa cantante y modelo Noelia, denunció a Mamery él tenía bajo su control varios de los proyectos más populares de la época, razón por la cual Noelia atribuye el rechazo que recibió luego de alzar la voz y denunciar los abusos de su padrastro.

Según contó la cantante Noelia en entrevista para “Chisme No Like”, la censura llegó a tal grado que incluso la conductora Lili Estefan la silenció en pleno programa al aire, justo cuando iba a hablar sobre la agresión sexual que vivió.

Es por ello que Noelia comprende el momento complicado que vive Frida Sofía, motivo por el cual le brinda todo su apoyo.