“No estaba ebrio”: Raúl Araiza sobre el pleito que protagonizó en el aeropuerto

El conductor del programa Hoy aclaró en entrevista para Maxine Woodside que el escandalo que protagonizo ni fue por estar borracho.

A través de Instagram se difundió una historia en la que se señalaba a Raúl Araiza como protagonista de un pleito en el aeropuerto de Oaxaca, asegurando que el conductor del programa Hoy se encontraba en estado de ebriedad.

En entrevista para Maxine Woodside, el también actor del programa detalló el problema que vivió cuando intentaba regresar a la Ciudad de México, aclarando que no fue porque estaba borracho.

Diversos medios retomaron la información publicada por una cuenta de Instagram en la que se informaba que Araiza no había podido abordar su vuelo debido a que se encontraba en un estado inconveniente.

Según con esta información, trabajadores no le habrían permitido abordar el vuelo de Volaris por presentarse borracho. Durante el programa de Maxine Woodside se detalló que el conductor se encontraba molestó ya que la aerolínea no le permitió entrar porque había sobrevendido el vuelo.

En el programa radiofónico se señaló que Raúl Araiza tenía su boleto pagado en primera clase y no le permitieron abordar, pese a que ya tenía su asiento asignado. Situación que le molestó al actor ya que tenía compromisos que cumplir al llegar a la CDMX.

Maxine Woodside incluso puntualizó que hace mucho tiempo que Raúl Araiza no toma bebidas alcohólicas. En el programa también se compartió una entrevista con el conductor en la que habla de este pleito en el aeropuerto.

“Yo me enojé, pero en ningún momento estaba en estado inconveniente, o sea eso fue todo, además yo soy el ser de más paz, pero ellos no me estaban permitiendo subir, más por sobrecupo, que por otra cosa" Raúl Araiza

Raúl Araiza puntualizó que ya no le da importancia a lo que los medios de comunicación publiquen sobre su persona, ya que considera que a eso están expuestos las personas públicas.