Niurka está estrenando novio ¿Y Marko Peña?

¿Noviazgo entre Niurka y Marko Peña fue una farsa? La vedette confirma tener un romance con su entrenador.

Pese a que Niurka y Marko Peña aseguraron que su noviazgo no era una farsa y tampoco una estrategia publicitaria para impulsar la carrera del cantante, todo indica que sí lo fue y es que la vedette ya inició otra relación..¡¿Eh?!

Así es, sin temor a las críticas y mucho menos al qué dirán, Niurka presentó en redes sociales a su nuevo novio, quien es nada menos que su entrenador físico Reey Montaño. La pareja se fue a vacacionar a Valladolid, Yucatán.

A través de sus historias de Instagram, la actriz cubana presumió algunos momentos de sus vacaciones, en sus breves videos se observa a Niurka no soltarle la mano a su nuevo galán, incluso presume sus bailes y hasta sus apasionados besos; por supuesto, la artista no da explicaciones sobre el cantante Marko Peña y éste tampoco se ha pronunciado. Ambos borraron sus fotografías juntos de redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Ah caray, ese no era el novio ¿o sí?”, “¿Y qué pasó con Marko Peña? ¿No lo presentó como su nuevo galán?”, “El novio era otro…”, “¿Y Juan Osorio?”, “Que diferente se ve Marko Peña en esta foto?”, “Cambia de novio como cambia de calzón”, “¿Qué pasó con el hombre de otro video?”, “¿Acaso eres la nueva Lyn May?, le expresan.

Hace apenas unos días, Niurka y Marko Peña “relinchaban” de amor

Niurka y Markos Peña se presentaron en diversos programas de espectáculos para asegurar que su romance era poquita publicidad y poquito amor, debido a que estaban felices de haber trabajo juntos en el video musical “Porque no te mueres”.

En aquel momento, Niurka aseguró haber tenido un flechazo inmediato con Marko Peña, incluso destacó que iban tan en serio que sus familias ya comenzaban a convivir: "Es importante que la gente sepa que video tiene escenas reales con sentimientos reales y si me preguntan ‘por qué’… él me pagó para que fuera su modelo, hicimos clic, pasa, es real, somos personas”, refirió. Hoy aquellas palabras son cosas del pasado.