Niurka revela por qué y cómo terminó su noviazgo con Marko Peña, además de presumir a su nuevo amante.

Bien dicen por ahí: “Lo que rápido empieza, rápido termina”, tal y como ocurrió con el noviazgo de Niurka y el cantante Marko Peña, romance que muchos aseguran se trató de simple estrategia publicitaria. ¿Cuándo llegó a su fin la polémica relación? Nadie sabe a ciencia cierta, pero ya sabemos el por qué.

Como te informamos, recientemente Niurka presumió a su nuevo amor en Instagram, el cual no resultó tan nuevo, según palabras de la propia vedette, quien sintiéndose ‘la Doña’, presume estar disfrutando en brazos de su amante y no tener el corazón roto como muchos pensarían.

El nuevo galán de Niurka, es nada menos que el entrenador físico de la artista, un hombre llamado Reey Montaño , con quien ha mantenido un romance secreto desde antes que apareciera Marko Peña.

En declaraciones para el programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, Niurka reveló que ha estado saliendo con su amante, con quien se involucró mucho antes de que apareciera en su vida, el cantante Marko, así como dejó entrever que éste último debe sus 5 minutos de fama a ella y que estos llegaron a su fin cuando aparentemente hizo un berrinche.

“Terminamos Marko y yo, y sigo con mi amante. Rey llegó antes que Marko, o sea, por favor. Yo no miento para nada. A Marko se le dio todo lo que pidió; él me contrató para que fuera su galana en el video, concedido; llegamos, no tenía nada, se lo pusimos todo, nuestra producción; él pidió que el video se estrenara en Hoy, concedido; después un día se estresó, comenzó a gritar y terminó la relación, concedido” Niurka. Vedette

Noviazgo de Marko Peña y Niurka sí fue estrategia publicitaria

Es así como se confirma que el noviazgo entre Niurka y el cantante Marko Peña fue parte de un contrato para beneficiar la carrera de ambos; él se daría a conocer y ella volvería a la pantalla chica solo para impulsarle la carrera al hombre con el que “relinchaba de amor”.

Su noviazgo inició a principios de marzo y concluyó tres semanas después de haberlo hecho público en todos los programas de espectáculo nacionales. En aquel momento Niurka y Marko se decían muy enamorados e insistían en ser honestos con ellos mismos así como con la prensa, asegurando que sus lengüetazos y sus relinches eran más que reales. Actualmente ni siquiera se siguen en redes sociales.