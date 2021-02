Niurka Marcos reveló que su hija Romina tuvo que reconstruirse los senos después de una mala praxis al colocarle sus implantes de seno.

Niurka reveló que su hija Romina Marcos, se sometió una operación de implantes de senos, sin embargo se los colocaron mal por lo que tuvo varias complicaciones y optó por volver a entrar a cirugía y retirarlos.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ la vedette reveló que Romina Marcos se operó hace cinco años, pero una mala praxis hizo que sufriera varios dolores de espalda.

Niurka revela que su hija presentó complicaciones por sus implantes de seno

En el video Niurka señaló que su hija sufrió durante varios años de diversas complicaciones porque le operaron mal los senos y ahora se los tuvieron que reconstruir.

“Delicada porque no fue la vanidad, no fue solamente que le quitaron las prótesis de las bubis. Le reconstruyeron los senos porque además le lastimaron, se las pusieron muy mal. Hace 5 años le pusieron una prótesis arriba del músculo, otra abajo” Niurka

La vedette destacó que Romina Marcos tuvo que pagar las consecuencias de una mala praxis del doctor.

“Eso le generó molestias, dolores de cabeza, de espalda, desgarre del músculo y lamentablemente mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia” Niurka

En la entrevista Niurka reveló que tiene cargo de consciencia ya que ella no pudo estar presente en la primera cirugía de su hija, debido a un trabajo que le salió en el último minuto.

“Tengo cargo de conciencia porque cuando la operaron yo había programado la operación, había pagado todo porque fue un regalo que le hice, un día me llamaron y no pude decir que no, al otro día mi hija la operaban” Niurka

Hija de Niurka se somete a cirugía para retirarse los implantes de seno

A través de sus redes sociales la hija de Niurka reveló que se sometió a una cirugía para retirarse los implantes de seno.

Acompañada de su mamá y su novio, Romina Marcos se mostró muy feliz pues aseguró que los implantes le habían causado muchos problemas. La operación fue todo un éxito y la joven se encuentra en casa recuperándose.

En un video de YouTube la joven explicó por qué tomó la decisión de quitarse los implantes de seno y aseguró que pronto compartiría lo qué pasó el día de su operación.