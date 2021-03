Luego de la difusión de un video donde supuestamente Rafael Amaya tiene delirios de persecución, Niurka solicita ayudarlo para que deje las drogas.

Rafael Amaya se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundiera un video en donde presuntamente tiene delirios de persecución.

Tras abandonar la clínica de rehabilitación ‘Baja del Sol’, propiedad del exboxeador Julio César Chávez , el actor habría recaído en su adicción a las drogas. Niurka fue cuestionada sobre la situación del famoso y pidió a las personas no juzgarlo y ayudarlo.

Niurka: “Démosle la ayuda a Rafa si lo necesita, no lo jodamos”

En un encuentro con varios medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka fue cuestionada por la situación que enfrenta Rafael Amaya luego de que surgieran varios rumores de que habría recaído en las drogas.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, la vedette expresó su solidaridad y exhorto a las personas ayudar al actor para que pueda salir adelante.

Niurka les pidió a los medios que no lo aplasten con sus notas, sino que se trate de ayudarlo. En este sentido recordó los momentos que vivió con Juan Osorio cuando también enfrentó su proceso para alejarse del mundo de las adicciones.

“Pobrecito, hay que apoyarlo, a él no le puedo decir nada porque no está entonces en sus cincos sentidos, sólo le pido a toda la gente que le rodea, a ustedes, los medios, que en vez de aplastarlo, en vez de desprestigiarlo y en vez de joderlo entre todos lo ayudemos, porque así ayudamos a Juan hace años y mira qué sanito está” Niurka

La vedette puntualizó que las personas que sufren alguna adicción deben de ser ayudadas y ser tratadas para que puedan superarlas.

“Esas personas no son delincuentes, esas personas…mira, me erizo, esas personas están enfermitas y necesitan de nuestra ayuda, démosle la ayuda a Rafa si lo necesita, no lo jodamos, al contrario, ayudémoslo entre todos a levantarse así y a que siga caminando adelante” Niurka

Sobre las declaraciones de Julio César Chávez donde reveló que Rafael Amaya había dejado sus pláticas de rehabilitación, Niurka reiteró que una persona que es adicta necesita estar rodeada de apoyo.

“Está enfermo, mi amor, necesita un apoyo de codependencia, como yo apoyé a Juan que me convertí en su codependiente, necesita él eso, a gente alrededor que se conviertan en sus codependientes” Niurka

En el video, la vedette arremetió contra las personas que solo juzgan las acciones del actor pues consideró que se deben poner en sus zapatos.