Niurka y Lupita Castro se dan con todo por Vicente Fernández

Niurka y Lupita Castro intercambian insultos luego de que la vedette asegurara que las acusaciones contra Vicente Fernández carecen de credibilidad.

Mientras que Niurka dice que estaría agradecida con Vicente Fernández si éste la hubiera manoseado, Lupita Castro lo denuncia públicamente pues asegura el veterano cantante, la sedujo y violó cuando apenas era una menor de edad, acusación que la cubana pidió no tomar en cuenta debido a que ya pasaron muchos años.

Tal petición molestó más a la cantante Lupita Castro quien de inmediato reprobó que una mujer minimizará el delito de acoso sexual por el simple de hecho de tratarse de un famoso cantante: “(Niurka) es tan vulgar y lo que está diciendo es totalmente como una loca, que es lo que hoy estoy viendo… Bueno, a lo mejor son amigos”, citó sin imaginar que sus palabras rápidamente serían replicadas por la ex de Juan Osorio.

Inicia un intercambio de insultos: "Yo soy vulgar, pero eso ya lo sabe todo el mundo, eso no es ninguna novedad, y aparte no tengo ninguna clase, pero eso me da la libertad de poder decir lo que me da la gana y opinar lo que me da la gana, y entonces a ella yo le mando a decir que vaya y chingue a su madre”, dijo la vedette a las afueras de Televisa San Ángel donde la abordó un grupo de periodistas.

Niurka defiende su derecho de opinar sobre cualquier tema

Asimismo, Niurka dejó claro que para ella la acusación de Lupita Castro sobre Vicente Fernández carece de credibilidad ya que pasaron muchos años así como tampoco ha presentado pruebas y que independientemente de esto ella es libre de opinar sobre lo que sea.

"Cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera y yo creo que, si a ti te causan un daño y lo denuncias en el momento, es justo que las autoridades te atiendan y como corresponde le den un seguimiento a la situación porque ahí están las huellas, las evidencias y todo en el momento, pero ya se está haciendo muy de moda que la gente por capricho y porque se le hinchó un huevo, te voy a hablar con toda la vulgaridad que me caracteriza, a las personas deliberadamente se les ocurra un día que se levantaron a denunciar una situación o circunstancia que se dio hace no sé cuántos años atrás" Niurka. Vedette

Finalmente recalca que para ella no hay credibilidad si una persona que dice haber sufrido una agresión sexual no denuncia en el momento: “es una falta de respeto a la honestidad, y una falta de respeto a las evidencias y a la ley y a los derechos que obligan a cualquier tipo de circunstancia enfrentarla y respaldarla por hechos y con pruebas”.

A continuación el video completo: