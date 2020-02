VIDEO: Niurka se burla de los ángeles con ridículo baile

Bailando como si se tratará de un ángel, Niurka desata burlas entre sus seguidores.

Talentosa, inteligente, explosiva, brutalmente honesta y ocurrente así es Niurka quien mediante su cuenta de Instagram vuelve a consentir a sus fans con un picoso y ridículo baile. Desde el Touch Bar de Texas, 'Mamá Niu' compartió en la red social un video de sí misma meneando las caderas al ritmo de HP de Maluma.

Derecha-izquierda-derecha-izquierda se contonea la cubana, pero de pronto el momento picante pasa a ser ridículo debido que a la vedette se le antoja emprender vuelo como si de un ángel verdadero se tratará.

En aquel momento, además de lucir un ajustado atuendo de tono morado y lentejuelas, la 'reina del escándalo' llevaba unas alas sujetas a su espalda.

Las reacciones no tardaron en dividirse ya que mientras algunos aplauden el atrevimiento y las locuras de la ex de Juan Osorio, no faltó quien lanzará severas críticas: “Así se actúa por andar metiéndose mucho perico”, “¿Estás bien?” “Te burlas de los ángeles”, “Ya casi salías bailando” “¿Cantas? ¿Bailas? Claro, hasta vuelas”, expresan.

No obstante, el divertido y original clip está por llegar a las 100 mil reproducciones.

Por otra parte, pese a la balacera que tuvo lugar la noche del domingo 23 de febrero en el Parque Central Paraíso, en Tabasco, Niurka no canceló su presentación el Carnaval 2020 de este estado.