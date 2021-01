En una sección de preguntas y respuestas de Instagram, Ninel Conde confesó que si le gustaría tener otro hijo.

Ninel Conde se encuentra en medio de una batalla legal contra Giovanni Medina por la custodia de su hijo. Sin embargo la cantante reveló que quiere convertirse nuevamente en madre.

En la sección de preguntas y respuestas de Instagram, la también actriz fue cuestionada sobre si le gustaría tener otro bebé a lado de su esposo Larry Ramos. A lo que la famosa contestó que si quiere agrandar su familia.

De manera muy abierta Ninel Conde respondió las preguntas de sus seguidores e incluso habló sobre sus planes a futuro.

Luego de confesar que le gustaría tener un descanso de los escenarios, la cantante confesó que si quiere tener otro bebé. Con la frase “You know it!” (Ya sabes) y con una foto de perfil de sí misma embarazada, la famosa confirmó que si piensa en ser madre nuevamente.

Sin embargo en otra de las imágenes destacó que en estos momentos no se encuentra embarazada, pero si se encuentra entre sus planes agrandar a su familia.

También la llamada ‘Bombón asesino’ fue cuestionada sobre su hijo Emmanuel y aseguró que lo extraña “con cada respiro de mi vida” y espera que pronto las cosas se acomoden para volverse a ver.

En la sección de preguntas y respuestas también detalló que el Año Nuevo lo pasó en las playas de Cancún con su hija mayor Sofía Telch y su esposo Larry Ramos.

Sobre cómo conoció a su actual pareja, Ninel Conde detalló que llegó a su vida de una manera inesperada, pero se encuentra muy feliz pese a toda la polémica que hay entorno a su relación.

La cantante no quiso revelar la medida de su cintura pues aseguró que en estas fiestas aumentó, pero a finales de enero se medirá.