Revelan la verdadera razón por la que Ninel Conde no ve a su hijo

Aseguran que desde hace varios días, Ninel Conde sufre porque su expareja Giovanni Medina no le permite ver a su hijo Emmanuel.

De acuerdo con la revista TV Notas, Giovanni Medina no le permite a Ninel Conde ver a su hijo debido a que se enteró que la cantante tiene interés por un hombre que no es él.

Recientemente 'El bombón asesino', vía redes sociales, aseguró que desde hace varios días no puede ver a su hijo Emmanuel a consecuencia de la delicada situación que actualmente enfrenta el mundo…

Mientras que la también actriz asegura que su padre, su expareja, el empresario Giovanni Medina, no le permite ver al pequeño por temor a que se contagie de coronavirus Covid-19, la realidad sería otra.

Según rumores, el empresario estaría celoso porque hace unas semanas diversos medios de comunicación aseguraron que Ninel mantenía un romance con Ben Talei, el cirujano plástico cuya fama ascendió luego que éste revelara haber tenido un noviazgo con Belinda, lo que ella nunca confirmó pese a la existencia de fotos y videos.

Molesto, Giovanni estaría planeando una venganza con la artista. Según el medio impreso, desea que Conde firme un acuerdo donde se establece que él no le dará dinero (ni siquiera para los gastos del menor), además de que desea que Emmanuel viva con él.

La también actriz de teatro habría accedido a firmar; sin embargo, el convenio aún no lo válida un juez, por lo que Giovanni saca provecho y la hace sufrir al no permitirle convivir con el menor argumentando que ella hace poco viajó a Miami, donde se detectaron varios casos de coronavirus, por lo que antes quiere que se someta a la prueba del Covid-19, la cual le negaron ya que no presenta ningún síntoma.

‘El bombón asesino’ no ve a su hijo desde hace 20 día por lo que poco a poco cae en la desesperación; sin embargo, al tratarse de una figura pública oculta sus verdaderas emociones. ¿Será?