Ninel Conde dice que "no está casada" con Larry Ramos

Ninel Conde dice que la boda oficial con Larry Ramos se celebrará en 2021 en Miami

Ninel Conde tiene confundidos a sus fans y es que sigue insistiendo que no se casó con Larry Ramos pese a que la revista People en Español publicó las fotos oficiales que la muestran luciendo un vestido de novia.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, la actriz y bailarina explica que su unión fue “una bendición” tal y como lo indica su religión por lo que la boda oficial tendrá lugar en algún momento del 2021 en Miami. Indica que haberse vestido de blanco porque así se acostumbra.

Asimismo confirma haber tenido problemas con autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo debido a que su evento se realizaría en Museo Casa de la Bola, el cual se canceló por tratarse de una figura pública y no precisamente para evitar más contagios por coronavirus.

Aprovechó para aclarar que fue Larry Ramos quien cubrió los gastos de la no boda y que efectivamente espera tener una familia con él, aunque por ahora no es un buen momento.

"Si queremos (tener un hijo) no sé qué tan pronto, qué tan lejos, pero ahorita hay compromisos que cumplir, tengo contratos por ahí cerrados, voy a sacar un disco, entonces habrá que encontrar el tiempo" Ninel Conde. Actriz y bailarina

Respecto a las críticas que la envuelven desde que inició su relación con Larry, dijo estar tranquila y rezar por aquellos que le desean el mal. “Recuerden que Jesús en la cruz dijo: perdónalos señor porque no saben lo que hacen. Esa es mi gran enseñanza”, citó.

Así como defendió al empresario de escándalos por fraude que lo rodean:

"Yo como mujer estoy tranquila, sé con quién estoy, hay cuestiones legales que tienen dos caras de la moneda. Yo tengo 3 denuncias penales en mi contra, por la misma persona (Giovanni Medina) y no por eso soy un delincuente. Cualquiera puede ir y poner una denuncia y tiene sus argumentos, en mi caso hay trasfondo, y no por eso soy una delincuente. Yo denuncié por violencia y me denunciaron por violencia a mí, me denunciaron por abandono del niño, porque me fui a trabajar a NY, y algo así, puras tonterías. Hay investigaciones y no por eso soy una delincuente" Ninel Conde. Actriz y bailarina

Finalmente dijo estar sumamente feliz al lado de Larry quien no la cela, la cuida, la protege hasta la mantiene por lo que ella responderá de la misma forma si él tuviera la necesidad.