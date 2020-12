Acusan a Ninel Conde de haber medicado a su hijo

Exempleados de la actriz aseguran que daba a su hijo gomitas para dormir porque no soportaba estar mucho tiempo con él.

Giovanni Medina hará que Ninel Conde se arrepienta de haber hecho pública su pelea pero sobre todo que esté intentado que todos lo vean como el villano al no permitirle ver a su hijo Emmanuel, por lo que poco a poco suelta pruebas que dejarían claro que es mejor que ella se mantenga lejos del menor.

En esta ocasión y luego de que Ninel Conde filtrara fotos supuestamente golpeada, asegurando que su expareja la violentó durante su relación, además de un audio donde lo acusa de haber pagado a gente para que testificaran lo mala madre que es, hoy el empresario contraataca al revelar testimonios que reforzarían su verdad.

A través del programa Suelta la Sopa, se dan a conocer los testimonios del chofer y la nana que trabajaron para Ninel Conde cuando ella aún convivía con Emmanuel y mantenía una relación con Giovanni Medina.

Según documentos, el exchofer asegura que el ‘Bombón Asesino’ trataba mal a su hijo y que no lo toleraba ni diez minutos. “En una ocasión hubo una fuga de gas en la residencia, era temprano y el niño dormía, mas allá de pedirnos que nos lleváramos al niño, a otro chofer y a mi nos dijo que lleváramos lo que eran sus cosas de valor; su bolsa y caja fuerte que tenía”, cita.

Asimismo asegura que además de chofer, Ninel Conde le daba responsabilidades de niñero y es que en una ocasión que no estaba su cuidadora le pidió hacerse cargo de él.

“Al niño le dieron ganas de hacer popó, nosotros estábamos en el jardín de afuera de la calle y lo dejé en la puerta del baño, cuando terminó me grita pues está acostumbrado a que su nana se haga cargo de eso, por obvias razones y no entré, le estuve marcando a la señora y tuve que ir a despertarla, ella se molestó y me gritó que por qué no lo limpiaba que para eso estaba contratado” ExChofer de Ninel Conde

Por su parte, la exnana asegura que era ella quien se hacía cargo de Emmanuel porque su mamá no lo toleraba, apenas si le dedicaba dos horas a la semana por lo que el niño estaba acostumbrado a su papá. Ninel Conde estaba dedicada a sus eventos laborales, a su cuidado personal e incluso a sus reuniones con amigos.

Asimismo aseguran que Ninel Conde daba gomitas a Emmanuel para dejarlo dormido, nunca supieron qué contenían. Lo medicaba para poder salir. “Cuando salíamos de viaje a Acapulco le daba mucho medicamento que se llama Motrin. La llegué a escuchar que la mareaba y por eso lo ponía a dormir, para ella era preferible que el niño se la pasara dormido, que no le hiciera ruido”.

Finalmente refuerzan lo dicho por Giovanni Medina, Ninel realizaba eventos sociales donde acudía todo tipo de gente, incluso homosexuales cuyo vocabulario no era acto para un menor o para cualquiera. Hasta el momento la esposa de Larry Ramos ha guardado silencio.