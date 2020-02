Mariana Seoane defiende a Ninel Conde de ataques a su rostro

La cantante señaló que Conde esta guapísima y que no entiende las críticas por las cirugías que se ha hecho en la cara.

A finales de enero Ninel Conde fue duramente criticada en las redes sociales luego de que apareciera en un video con el rostro inflamado. Usuarios señalaron que la cantante había abusado de las operaciones en la cara.

Ahora, Mariana Seoane salió en su defensa y aseguró que su colega esta bellísima por lo que no entiende las burlas por su rostro. En la alfombra roja de la obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’ la actriz señaló que hay gente que sólo le gusta el chisme.

“Como les gusta la chismeadera, ustedes saben cómo es la gente que no tiene nada qué hacer y hace los ‘memes’, algunos son muy divertidos ¿verdad?, pero otros, cuando nos tocan a nosotros son feos” Mariana Seoane

En un video compartido por ‘Sale el Sol’, Mariana Seoane señaló que las críticas son ridículas que vienen de gente que siempre tienen que hablar aunque no tengan fundamentos.

“Pero la vieron ¿no?, esta hermosísima entonces, que ya no hagan esos memes, de que ya no le hinchen la cara, que ya no hagan esas estupideces” Mariana Seoane

Aunque detalló que no mantiene una relación de amistad con Ninel Conde, la cantante puntualizó que no tiene nada malo que decir de ella y que cuando se ven se saludan cordialmente, además de que la considera una gran artista.

“Yo la admiro, es una mujer luchadora, es una mujer hermosa, que no tengo por qué hablar nada malo de ella, la verdad no tengo nada que decir” Mariana Seoane

Mariana Seoane detalló que Conde ha sabido manejar bien a los que la critican, ya que ha salido adelante sin importarle lo que opinan de ella y siempre ha dado la cara y no se esconde.

“Pues si hablan pues ya no peles wey, esa es una buena actitud, yo creo que ella se las ‘torea’ muy bien porque de lo contrario no vendría ni estaría aquí, se pone para la foto igual que uno” Mariana Seoane

Por último señaló que siempre defenderá a cualquier compañero que se enfrente a este tipo de burlas. Además detalló que en el momento de que ella decida someterse a alguna cirugía estética lo dirá sin ningún problema.