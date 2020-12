Ninel Conde acusa a Giovanni Medina de haber pagado para destruirla

La cantante filtró un supuesto audio que probaría que su ex pagó a dos de sus exempleados para que aseguraran ante la corte que es una mala madre.

La guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina parece no tener fin. Sus protagonista se rehusan a dejar sus problemas en el juzgado, hacen todo para hacerlo públicos. Actualmente es la actriz quien está empeñada en sacarle sus trapitos al sol a su expareja; él encantado le sigue el juego.

Hoy el ‘Bombón Asesino’ lanza un nuevo derechazo. Ha filtrado un supuesto audio que probaría que el padre de su hijo Emmanuel le pagó a dos de sus empleados (ahora ex) para declarar en contra de la artista.

A través de su cuenta de Instagram, el programa Suelta la Sopa, publica una conversación de Ninel con el exchofer del empresario, quien le confirma que Giovanni le pidió hablar mal de ella ante el juez a cambio de dinero.

“¿Cuál fue la propuesta de él? Que el señor iba a proceder contra usted y que necesitaba apoyo, que si podían contar conmigo para que dijera cómo nos trataba y no sé qué, que tenía la situación del niño, que me comunicará con él. Fue cuando me dijo: 'es el momento de actuar contra ella, nomas te pido discreción’”, dice el chofer.

La “prueba” llega a días de que Giovanni Medina presentara a un par de testigos que aseguraron al juez que la artista es una mala madre por lo que muchos se preguntan por qué hasta hoy Ninel filtra el audio y no antes, y si ésta se tomó en cuenta para el caso. También se desconoce de cuándo es la conversación.

Hasta el momento Giovanni no ha dado declaraciones al respecto pero se espera que en breve lo haga debido a que acostumbra reaccionar a las acusaciones que le hace su ex.

Cabe recordar que hace poco, Ninel publicó fotos de si misma aparentemente golpeada por lo que Giovanni negó haberla violentado así como pidió no ser vinculado con las penosas fotografías.